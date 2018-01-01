Доставка шашлыка в Нижнем Новгороде
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Шашлык из свиной мякоти
Классический вкус шашлыка из мякоти свинины.
  • 100 гр
  • 200 гр
  • 500 гр
100 ₽
120 ₽
Шашлык из свиной шейки
Хит продаж. Сочный, нежный, превосходный.
  • 100 гр
  • 200 гр
  • 500 гр
140 ₽
160 ₽
Шашлык Курица
Нежнейший шашлык из филе курицы.
  • 100 гр
  • 200 гр
  • 500 гр
110 ₽
120 ₽
Шашлык Баранина
Классика шашлыка из мякоти барана.
  • 100 гр
  • 150 гр
  • 500 гр
220 ₽
259 ₽
Шашлык из свиной корейки на ребрышке
Корейка свиная на кости, зажаренная на углях, со специями и пряностями, румяная и сочная внутри, невероятно соблазнительное блюдо.
  • 200 гр
  • 1000 гр
220 ₽
280 ₽
Люля-Кебаб из курицы
Люля-кебаб из курицы. Наша гордость.
  • 200 гр
  • 500 гр
  • 1000 гр
180 ₽
240 ₽
Люля-Кебаб из говядины
Люля-кебаб из мраморной говядины.
  • 200 гр
  • 500 гр
  • 1000 гр
280 ₽
320 ₽
Люля-Кебаб из баранины
Люля-кебаб из баранины.
  • 200 гр
  • 500 гр
  • 1000 гр
330 ₽
380 ₽
Куриные крылышки BBQ
Куриные крылышки на углях. Особый маринад и соус BBQ придают изумительный вкус блюду.
  • 250 гр
  • 500 гр
  • 1000 гр
175 ₽
Бедро куриное гриль
Куриное бедрышко сочное и вкусное.
  • 250 гр
  • 500 гр
  • 1000 гр
175 ₽
200 ₽
Стейк семги
Красная рыба издавна была царским блюдом и ценилась не только за необычный цвет, но и за массу полезных свойств, которыми она обладает. Считается, что это самая полезная из всех рыб.
  • 150 гр
300 ₽
330 ₽
Медальон из семги
Запеченая семга без косточек.
  • 150 гр
300 ₽
330 ₽
Сибас на углях
Запеченая рыбка с приятным ароматом.
  • 1 шт
300 ₽

Закуски

Салат "Столичный" с курицей
Всеми любимый салат "Оливье", приготовленный с курицей, называется "Столичный".
  • 200 гр
100 ₽
Овощи гриль
Помидор, болгарский перец, баклажан и цукини запечённые на углях.
  • 200 гр
250 ₽
Шаурма с курицей
Шашлык куриный, помидор, огурец, перец болгарский, петрушка, морковь корейская, капуста пекинская, лук репка, соус фирменный, лаваш.
  • 340 гр
  • 500 гр
120 ₽
Картофель фри
Картофель обжаренный во фритюре.
  • 110 гр
60 ₽
Картофель по деревенски
Дольки картофеля со специями, обжаренные во фритюре.
  • 100 гр
70 ₽
Солянка мясная сборная
Мясная солянка – пряный и питательный суп, который готовили на Руси еще наши далекие предки.
  • 350 гр
100 ₽
Грибы на углях
Шампиньоны запеченные на углях.
  • 200 гр
280 ₽
Caлaт "Цeзapь" c куpицeй
Отличный рецепт который нравится своей простотой и великолепным вкусом.
  • 200 гр
100 ₽
Картофель на углях
Картофель запеченный на углях.
  • 200 гр
180 ₽
Винегрет с лососем
В осенне-зимний период особо возникает желание насладиться старым добрым и любимым винегретом.
  • 200 гр
100 ₽
Салат Оливье
Салат Оливье занимает первое место практически у каждой хозяйки на праздничном столе.
  • 200 гр
100 ₽
Caлaт "Цeзapь" c лососем
Салат "Цезарь" с лососем по классическому рецепту - это очень вкусно.
  • 200 гр
100 ₽
Шаурма со свининой
Шашлык свиной, помидор, огурец, перец болгарский, петрушка, морковь корейская, капуста пекинская, лук репка, соус фирменный, лаваш.
  • 320 гр
  • 500 гр
120 ₽
Сулугуни в лаваше на углях
Сулугуни запеченный на углях в лаваше со сливочным сыром и зеленью.
  • 180 гр
240 ₽
Лаваш
Тонкий армянский лаваш.
  • 70 гр
30 ₽
Маринованный лук
Красный маринованный лук, подается к мясу.
  • 100 гр
30 ₽

Ланч-боксы

Ланч-бокс с курицей
Люля-кебаб из курицы - 150 гр, Картофель на углях - 200 гр, Овощи на углях - 100 гр, Лаваш - 1шт, Соус - 50 гр, Набор столовых приборов - 1 шт.
  • 600 гр
450 ₽
Ланч-бокс с говядиной
Люля-кебаб из говядины - 150 гр, Картофель на углях - 200 гр, Овощи на углях - 100 гр, Лаваш - 1шт, Соус - 50 гр, Набор столовых приборов - 1 шт.
  • 600 гр
480 ₽
Ланч-бокс с бараниной
Люля-кебаб из баранины - 150 гр, Картофель на углях - 200 гр, Овощи на углях - 100 гр, Лаваш - 1шт, Соус - 50 гр, Набор столовых приборов - 1 шт.
  • 600 гр
520 ₽

Комбо

1 BYTE for 8 bites
"Pre-Built IT Bundle" для дружной команды из 8 человек.
  • 1 шт
2048 ₽
2560 ₽
Office комбо
Свиная шейка - 300гр, Люля-Кебаб из курицы - 300гр, Овощи на углях - 200гр, Картофель на углях - 200гр, Лаваш - 2шт, Соусы на выбор. Блюдо на 2 персоны.
  • 2 чел.
  • 4 чел.
1640 ₽
Party комбо
Свиная шейка - 300гр, Баранина - 300гр, Курица - 300гр, Овощи на углях - 200гр, Картофель на углях - 200гр, Лаваш - 3шт. Соусы на выбор. Блюдо на 3 персоны.
  • 3 чел.
  • 6 чел.
2470 ₽
Mortal комбо
Свиная шейка - 500гр, Курица - 500гр, Люля-Кебаб из курицы - 200гр, Люля-Кебаб из баранины - 200гр, Овощи на углях - 400гр, Картофель на углях - 400гр, Лаваш - 5шт, Соусы на выбор.Блюдо на 5 персон.
  • 5 чел.
3640 ₽

Соусы

Соус сырный
Натуральный продукт с нежным и утонченным вкусом.
  • 50 гр
50 ₽
Соус кисло-сладкий
Оттенки свежих фруктов во вкусе, в паре с легкой пряностью и приятной сладостью.
  • 50 гр
50 ₽
Соус карри
Этот мягкий соус отличает изысканное сочетание индийского карри и ананаса.
  • 50 гр
50 ₽
Кетчуп Heinz томатный
Кетчуп Heinz - самый знаменитый кетчуп в мире. Он выпускается уже 140 лет и остается неизменно популярным благодаря высочайшему качеству натуральных ингредиентов, густой консистенции и насыщенному вкусу томатов.
  • 50 гр
50 ₽
Шашлычный
Классический соус для шашлыка. Идеален для шашлыков из мяса.
  • 50 гр
50 ₽
Barabeq
Фирменный соус, прекрасно дополняет блюда из мяса и овощей.
  • 50 гр
50 ₽
Острый
Томатный соус с добавлением острого перца чили.
  • 50 гр
50 ₽
Наршараб
Соус приготовленный из гранатового сока, прекрасно подходит к блюдам из рыбы.
  • 50 гр
50 ₽

Напитки

Соса-cоla
  • 1000 мл
100 ₽
Fanta
  • 1000 мл
100 ₽
Апельсиновый Сок
Сок «Rich апельсин»
  • 1000 мл
170 ₽
Морс Черносмородиновый
Фирменный морс из черной смородины.
  • 500 мл
  • 1000 мл
70 ₽
Яблочный Сок
Сок «Rich яблоко»
  • 1000 мл
170 ₽
Сок мультифрукт
Сок «Rich мультифрукт»
  • 1000 мл
170 ₽
Морс клюквенный
Морс из натуральных лесных ягод.
  • 500 мл
  • 1000 мл
70 ₽

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