Доставка шашлыка в
Нижнем Новгороде
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Шашлыки
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Шашлык из свиной мякоти
Классический вкус шашлыка из мякоти свинины.
100 гр
200 гр
500 гр
100 ₽
120 ₽
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Шашлык из свиной шейки
Хит продаж. Сочный, нежный, превосходный.
100 гр
200 гр
500 гр
140 ₽
160 ₽
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Шашлык Курица
Нежнейший шашлык из филе курицы.
100 гр
200 гр
500 гр
110 ₽
120 ₽
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Шашлык Баранина
Классика шашлыка из мякоти барана.
100 гр
150 гр
500 гр
220 ₽
259 ₽
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Шашлык из свиной корейки на ребрышке
Корейка свиная на кости, зажаренная на углях, со специями и пряностями, румяная и сочная внутри, невероятно соблазнительное блюдо.
200 гр
1000 гр
220 ₽
280 ₽
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Люля-Кебаб из курицы
Люля-кебаб из курицы. Наша гордость.
200 гр
500 гр
1000 гр
180 ₽
240 ₽
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Люля-Кебаб из говядины
Люля-кебаб из мраморной говядины.
200 гр
500 гр
1000 гр
280 ₽
320 ₽
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Люля-Кебаб из баранины
Люля-кебаб из баранины.
200 гр
500 гр
1000 гр
330 ₽
380 ₽
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Куриные крылышки BBQ
Куриные крылышки на углях. Особый маринад и соус BBQ придают изумительный вкус блюду.
250 гр
500 гр
1000 гр
175 ₽
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Бедро куриное гриль
Куриное бедрышко сочное и вкусное.
250 гр
500 гр
1000 гр
175 ₽
200 ₽
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Стейк семги
Красная рыба издавна была царским блюдом и ценилась не только за необычный цвет, но и за массу полезных свойств, которыми она обладает. Считается, что это самая полезная из всех рыб.
150 гр
300 ₽
330 ₽
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Медальон из семги
Запеченая семга без косточек.
150 гр
300 ₽
330 ₽
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Сибас на углях
Запеченая рыбка с приятным ароматом.
1 шт
300 ₽
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Закуски
Салат "Столичный" с курицей
Всеми любимый салат "Оливье", приготовленный с курицей, называется "Столичный".
200 гр
100 ₽
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Овощи гриль
Помидор, болгарский перец, баклажан и цукини запечённые на углях.
200 гр
250 ₽
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Шаурма с курицей
Шашлык куриный, помидор, огурец, перец болгарский, петрушка, морковь корейская, капуста пекинская, лук репка, соус фирменный, лаваш.
340 гр
500 гр
120 ₽
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Картофель фри
Картофель обжаренный во фритюре.
110 гр
60 ₽
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Картофель по деревенски
Дольки картофеля со специями, обжаренные во фритюре.
100 гр
70 ₽
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Солянка мясная сборная
Мясная солянка – пряный и питательный суп, который готовили на Руси еще наши далекие предки.
350 гр
100 ₽
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Грибы на углях
Шампиньоны запеченные на углях.
200 гр
280 ₽
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Caлaт "Цeзapь" c куpицeй
Отличный рецепт который нравится своей простотой и великолепным вкусом.
200 гр
100 ₽
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Картофель на углях
Картофель запеченный на углях.
200 гр
180 ₽
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Винегрет с лососем
В осенне-зимний период особо возникает желание насладиться старым добрым и любимым винегретом.
200 гр
100 ₽
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Салат Оливье
Салат Оливье занимает первое место практически у каждой хозяйки на праздничном столе.
200 гр
100 ₽
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Caлaт "Цeзapь" c лососем
Салат "Цезарь" с лососем по классическому рецепту - это очень вкусно.
200 гр
100 ₽
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Шаурма со свининой
Шашлык свиной, помидор, огурец, перец болгарский, петрушка, морковь корейская, капуста пекинская, лук репка, соус фирменный, лаваш.
320 гр
500 гр
120 ₽
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Сулугуни в лаваше на углях
Сулугуни запеченный на углях в лаваше со сливочным сыром и зеленью.
180 гр
240 ₽
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Лаваш
Тонкий армянский лаваш.
70 гр
30 ₽
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Маринованный лук
Красный маринованный лук, подается к мясу.
100 гр
30 ₽
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Ланч-боксы
Ланч-бокс с курицей
Люля-кебаб из курицы - 150 гр, Картофель на углях - 200 гр, Овощи на углях - 100 гр, Лаваш - 1шт, Соус - 50 гр, Набор столовых приборов - 1 шт.
600 гр
450 ₽
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Ланч-бокс с говядиной
Люля-кебаб из говядины - 150 гр, Картофель на углях - 200 гр, Овощи на углях - 100 гр, Лаваш - 1шт, Соус - 50 гр, Набор столовых приборов - 1 шт.
600 гр
480 ₽
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Ланч-бокс с бараниной
Люля-кебаб из баранины - 150 гр, Картофель на углях - 200 гр, Овощи на углях - 100 гр, Лаваш - 1шт, Соус - 50 гр, Набор столовых приборов - 1 шт.
600 гр
520 ₽
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Комбо
1 BYTE for 8 bites
"Pre-Built IT Bundle" для дружной команды из 8 человек.
1 шт
2048 ₽
2560 ₽
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Office комбо
Свиная шейка - 300гр, Люля-Кебаб из курицы - 300гр, Овощи на углях - 200гр, Картофель на углях - 200гр, Лаваш - 2шт, Соусы на выбор. Блюдо на 2 персоны.
2 чел.
4 чел.
1640 ₽
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Party комбо
Свиная шейка - 300гр, Баранина - 300гр, Курица - 300гр, Овощи на углях - 200гр, Картофель на углях - 200гр, Лаваш - 3шт. Соусы на выбор. Блюдо на 3 персоны.
3 чел.
6 чел.
2470 ₽
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Mortal комбо
Свиная шейка - 500гр, Курица - 500гр, Люля-Кебаб из курицы - 200гр, Люля-Кебаб из баранины - 200гр, Овощи на углях - 400гр, Картофель на углях - 400гр, Лаваш - 5шт, Соусы на выбор.Блюдо на 5 персон.
5 чел.
3640 ₽
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Соусы
Соус сырный
Натуральный продукт с нежным и утонченным вкусом.
50 гр
50 ₽
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Соус кисло-сладкий
Оттенки свежих фруктов во вкусе, в паре с легкой пряностью и приятной сладостью.
50 гр
50 ₽
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Соус карри
Этот мягкий соус отличает изысканное сочетание индийского карри и ананаса.
50 гр
50 ₽
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Кетчуп Heinz томатный
Кетчуп Heinz - самый знаменитый кетчуп в мире. Он выпускается уже 140 лет и остается неизменно популярным благодаря высочайшему качеству натуральных ингредиентов, густой консистенции и насыщенному вкусу томатов.
50 гр
50 ₽
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Шашлычный
Классический соус для шашлыка. Идеален для шашлыков из мяса.
50 гр
50 ₽
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Barabeq
Фирменный соус, прекрасно дополняет блюда из мяса и овощей.
50 гр
50 ₽
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Острый
Томатный соус с добавлением острого перца чили.
50 гр
50 ₽
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Наршараб
Соус приготовленный из гранатового сока, прекрасно подходит к блюдам из рыбы.
50 гр
50 ₽
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Напитки
Соса-cоla
1000 мл
100 ₽
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Fanta
1000 мл
100 ₽
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Апельсиновый Сок
Сок «Rich апельсин»
1000 мл
170 ₽
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Морс Черносмородиновый
Фирменный морс из черной смородины.
500 мл
1000 мл
70 ₽
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Яблочный Сок
Сок «Rich яблоко»
1000 мл
170 ₽
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Сок мультифрукт
Сок «Rich мультифрукт»
1000 мл
170 ₽
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Морс клюквенный
Морс из натуральных лесных ягод.
500 мл
1000 мл
70 ₽
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